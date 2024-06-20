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«Можете меня поддержать в первое время?» Глушенков — болельщикам «Зенита»

«Можете меня поддержать в первое время?» Глушенков — болельщикам «Зенита»
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Полузащитник Максим Глушенков высказался о переходе в санкт-петербургский «Зенит».

«В Петербурге я не впервые, город для меня не новый. Что касается команды, игроков, то мы встречаемся по два-три раза за сезон, поэтому я знаю очень многих ребят.

Первая цель — закрепиться в составе и показать свой футбол, в который я умею играть. Самая большая футбольная мечта? Выигрывать трофеи, это даже не обсуждается.

Дорогие болельщики «Зенита», можете меня поддержать в первое время? Прошу вашей поддержки!» — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

Сегодня, 20 июня, стало известно, что «Локомотив» и «Зенит» договорились о трансфере Максима Глушенкова. Полузащитник подписал контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1».

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