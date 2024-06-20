Шикунов: у Испании талантливая молодёжь, но Италия сыграет на результат

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Италии.

«Матч Италия – Испания является совсем непредсказуемым. Можно что хочешь ждать от испанцев, потому что у них талантливая бесподобная молодёжь. Но при этом она опасна, потому что может провалиться, так как итальянцы – непростые ребята, которые всё могут перекрыть и сыграть на результат. Будет очень интересный матч», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между сборными Италии и Испании состоится сегодня, 20 июня. Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.