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Шикунов: у Испании талантливая молодёжь, но Италия сыграет на результат

Шикунов: у Испании талантливая молодёжь, но Италия сыграет на результат
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Италии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч Италия – Испания является совсем непредсказуемым. Можно что хочешь ждать от испанцев, потому что у них талантливая бесподобная молодёжь. Но при этом она опасна, потому что может провалиться, так как итальянцы – непростые ребята, которые всё могут перекрыть и сыграть на результат. Будет очень интересный матч», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч между сборными Италии и Испании состоится сегодня, 20 июня. Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

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