Словения — Сербия: первый тайм завершился без забитых мячей

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы С чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Словении и Сербии. Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме игроки обеих команд не смогли отличиться.

Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы сборная Словении сыграла вничью с Данией со счётом 1:1, а национальная команда Сербии уступила Англии — 0:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).