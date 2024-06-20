Тренер «Ротора» Бояринцев: в этом году отпуска у меня не будет, много работы

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, что у него не будет летнего отпуска. По словам специалиста, волгоградский клуб ждёт напряжённая работа в межсезонье.

«У меня не будет отпуска. Отпуск только у футболистов. Идёт очень плотная работа с восьми утра, бывает, родным перезваниваю только спустя пять-шесть часов после того, как они пытались связаться. Сложный период сейчас. Надо быстро укомплектовать команду, чтобы достичь понимания, на кого опираться, с кем идём дальше», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Напомним, в середине июня волгоградский «Ротор» официально вернулся в Мелбет Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Новосибирск». Бояринцев возглавил «Ротор» в конце мая этого года, подписав контракт до конца сезона-2024/2025. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере экс-игрок «Спартака» работал с такими командами, как «Сокол», «Новосибирск», «Родина», «Текстильщик» и «Носта».