Стала известна сумма трансфера защитника «Краснодара» Волкова в «Зенит»

«Зенит» договорился о трансфере защитника «Краснодара» Сергея Волкова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера – € 5+2 млн. В ближайшее время защитник подпишет долгосрочный контракт.

Напомним, в минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Волков выступает за основную команду «быков» с марта 2022 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью ассистами.

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