Лепёхин: переход Глушенкова в «Зенит» оправдан — он хочет попробовать себя в конкуренции

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива» в петербургский клуб.

«Безусловно, Глушенков обратил на себя внимание не только «Зенита», но и всех, кто следит за российским чемпионатом. Было бы удивительно, если бы «Зенит» не обратил на него внимание. Любой футболист с российским паспортом, который проявляет себя в РПЛ, естественно, входит в сферу интересов «Зенита».

Я не думаю, что «Зенит» начал думать о российском костяке только сейчас. Клуб просматривает всех игроков, в том числе россиян и иностранцев. Другой вопрос в том, что все россияне приходят в «Зенит» и попадают в условия серьёзной конкуренции, где многие не оправдывают ожидания. Но не попробовав этого… Я этих футболистов понимаю, что они хотят попробовать себя в условиях более жёсткой конкуренции с качественными футболистами. Плюс у «Зенита» есть хорошие финансовые возможности. Поэтому переход в «Зенит» оправдан», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.