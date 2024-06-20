«Англия никогда не вернётся домой». Фанаты сборной Дании затроллили «трёх львов»

В преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 Дания — Англия болельщики датской национальной команды прошлись по улицам Франкфурта, скандируя: «Англия, Англия, она никогда не вернётся домой».
Датские фанаты скандируют: «Англия никогда не вернётся домой»:
Таким образом, болельщики сборной Дании переделали популярное скандирование английских фанатов: «Он [футбол] возвращается домой».
Напомним, матч Дания — Англия пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Дании сыграла вничью со Словенией со счётом 1:1, а национальная команда Англии победила Сербию — 1:0.