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«Англия никогда не вернётся домой». Фанаты сборной Дании затроллили «трёх львов»

В преддверии матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 Дания — Англия болельщики датской национальной команды прошлись по улицам Франкфурта, скандируя: «Англия, Англия, она никогда не вернётся домой».

Датские фанаты скандируют: «Англия никогда не вернётся домой»:

Таким образом, болельщики сборной Дании переделали популярное скандирование английских фанатов: «Он [футбол] возвращается домой».

Напомним, матч Дания — Англия пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Дании сыграла вничью со Словенией со счётом 1:1, а национальная команда Англии победила Сербию — 1:0.