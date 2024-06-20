Сёмин отреагировал на возвращение Смолова в «Краснодар»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе Фёдора Смолова в «Краснодар». «Динамо», за которое ранее выступал форвард, не стало продлевать с ним контракт.

«В «Краснодаре» Смолов может пережить вторую молодость. Для него это новый вызов. Желаю Фёдору как можно больше голов», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В сезоне РПЛ-2023/2024 Смолов провёл 27 матчей за московское «Динамо», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Отметим, что Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе чёрно-зелёных он забил 64 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба. Кроме того, Фёдор выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив», «Сельту» и «Динамо». Также на счету 34-летнего форварда 45 матчей и 16 голов за сборную России.