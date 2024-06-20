Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев рассказал, за кого переживал в чемпионской гонке РПЛ

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о чемпионской гонке РПЛ в прошлом сезоне.

— Не могу сказать, что болел за кого-то. Наверное, переживал за «Динамо», так как там играет мой друг — Слава Грулёв. После игры с нами сказал ему: «Не зря вы нас обыграли, сделайте всё, что от вас зависит». К сожалению, в последнем туре «Динамо» чуть-чуть не хватило. Видел только обзор матча. У них были шансы в концовке сравнять. Но так бывает — это игра.

— А после матча в Краснодаре общался с Грулёвым?

— Да. У них вся команда была убитая. Говорит, все шесть часов переезда на автобусе все просто молчали и не находили места себе. Понимаю его эмоции. Хуже ничего не придумаешь, когда в последней игре от тебя всё зависит и не удаётся сделать этот шаг. Плюс «Динамо» 48 лет не становилось чемпионом. По игре они очень неплохо смотрелись. Но в очередной раз «Зенит» всем доказал, что они способны каждый год выигрывать чемпионат. И по составу, и по игре, даже учитывая, что весной у них были какие-то трудности, — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.