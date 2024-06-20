ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: Глушенков не виноват, что «Зенит» предлагает контракт на миллиард

Лепёхин: Глушенков не виноват, что «Зенит» предлагает контракт на миллиард
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива» в санкт-петербургский клуб.

«Даже если были бы еврокубки, цифры возможной зарплаты Глушенкова в «Зените» в масштабе нашей страны заоблачны. Но это проблема не Глушенкова, ему предлагают, а он подписывает. Можно только порадоваться за футболиста, которому дают такой контракт. Но каждый в России может сопоставить дважды два и понять, есть ли смысл давать такую зарплату», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне Глушенков принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство:

Материалы по теме
Максим Глушенков прокомментировал переход в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android