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Король-друид Артур пообещал прочитать заклинание в помощь Англии в матче с Данией на Евро

69-летний болельщик сборной Англии, называющий себя королём-друидом Артуром, дал обещание прочитать заклинание, способное помочь «трём львам» в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией, который состоится сегодня, 20 июня.

«Заклинание направит [сборной] всю природную энергию нашей страны, чтобы помочь им одержать победу со счётом 2:0.

Друиды подобны колдунам и древним волшебникам. Мы можем направлять природную энергию — она очень мощная, и наши парни смогут воспользоваться ею во Франкфурте», — приводит The Sun слова короля-друида Артура.

Напомним, матч Дания — Англия пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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