Геркус: яркий трансфер Глушенкова в «Зенит», с такими качествами не покупают на лавку

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о переходе нападающего Максима Глушенкова из стана железнодорожников в «Зенит».

«Трансфер Глушенкова в «Зенит» — это яркий и большой переход. Он один из самых главных игроков РПЛ. Это может быть самый большой переход этого лета. На сегодняшний день — точно. Безусловно, это большая потеря для «Локомотива». Глушенков один из лидеров команды. Человек, который вносил очень много и приносил очки.

Я уверен, что Глушенков будет играть в стартовом составе «Зенита». Может, не все игры, но Глушенков не игрок ротации. Дальше всё зависит от него. Шансы ему будут давать. Игрока с такими качествами, как у Глушенкова, не покупают на лавку. Смысла в этом никакого нет — только коллектив портить.

Я бы не стал считать чужие деньги. Это не наше с вами дело», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.