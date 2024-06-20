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Словения — Сербия: Карничник открыл счет на 69-й минуте

Словения — Сербия: Карничник открыл счет на 69-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы С чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Словении и Сербии. Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу словенцев.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Сербия
1:0 Карничник – 69'     1:1 Йович – 90+5'    

На 69-й минуте сумел отметиться голом защитник сборной Словении Жан Карничник.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы сборная Словении сыграла вничью с Данией со счётом 1:1, а национальная команда Сербии уступила Англии — 0:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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