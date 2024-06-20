Геркус: Глушенков — игрок «Локо» и «Крыльев», а не «Спартака» — это ярче его характеризует

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах полузащитника Максима Глушенкова после перехода в «Зенит».

«Глушенков практически не был в «Спартаке». Это не Соболев. Игрок, который был в системе «Спартака», и игрок основы «Спартака» — это разные вещи.

Глушенков скорее игрок «Локомотива» и «Крыльев» — это ярче его характеризует. Будет интересно наблюдать за его дальнейшей карьерой. Как бы ни обижались болельщики «Локомотива», которые говорят, что Глушенков у нас прогрессирует, всё-таки в «Зените» игроки сильнее. Думаю, они смогут дать ему многое, чтобы он ещё сделал шаг вперёд. У него есть потенциал. Плюс «Зенит» большая команда с большими задачами. «Локомотив» пока выглядит скорее претендентом на место в пятёрке», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в минувшем сезоне Глушенков принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.