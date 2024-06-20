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Мбаппе протестирует защитную маску на последней тренировке перед игрой с Нидерландами

Мбаппе протестирует защитную маску на последней тренировке перед игрой с Нидерландами
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, сломавший нос в матче 1-го тура группового этапа с Австрией (0:1), протестирует специальную защитную маску для лица на последней тренировке перед встречей 2-го тура Евро-2024 с Нидерландами, которая состоится завтра, 21 июня. Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, сам французский футболист изъявляет желание принять участие в этой встрече. Однако на текущий момент неизвестно, когда будет принято окончательное решение по тому, сыграет ли Мбаппе с Нидерландами или нет.

Напомним, матч Нидерланды — Франция пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Манчестера. Матч начнётся в 22:00 мск.

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