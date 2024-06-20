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Максим Глушенков перешёл из Локомотива в Зенит, детали контракта, стоимость трансфера, статистика

Статистика новичка «Зенита» Максима Глушенкова за время карьеры в «Локомотиве»
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Сегодня, 20 июня 2024 года, санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Российский нападающий подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила € 6,30 млн.

С 2023 года Максим выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. В общей сложности футболист провёл за железнодорожников 54 игры во всех соревнованиях. Он забил 13 мячей и отдал 26 голевых передач.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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