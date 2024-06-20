Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев объяснил, почему долго не общался со СМИ

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев ответил на вопрос, почему долго не общался со СМИ.

«Мне один хороший человек сказал, чтобы я попробовал не давать в сезоне никаких интервью, а после посмотреть, что из этого выйдет. Ко мне было меньше внимания. Я думаю, что это решение пошло на пользу. Понятно, все любят, когда футболисты общаются. Но в прошедшем сезоне я решил для себя попробовать лишний раз не мелькать в СМИ. Кто этот человек — я не скажу», — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Ломаев провёл 21 матч. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. «Крылья Советов» завершили чемпионат России на девятом месте в турнирной таблице.