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Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев объяснил, почему долго не общался со СМИ

Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев объяснил, почему долго не общался со СМИ
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев ответил на вопрос, почему долго не общался со СМИ.

«Мне один хороший человек сказал, чтобы я попробовал не давать в сезоне никаких интервью, а после посмотреть, что из этого выйдет. Ко мне было меньше внимания. Я думаю, что это решение пошло на пользу. Понятно, все любят, когда футболисты общаются. Но в прошедшем сезоне я решил для себя попробовать лишний раз не мелькать в СМИ. Кто этот человек — я не скажу», — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Ломаев провёл 21 матч. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. «Крылья Советов» завершили чемпионат России на девятом месте в турнирной таблице.

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