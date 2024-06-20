Пожилая женщина ударила турецкого фаната палками для скандинавской ходьбы во время Евро

Пожилая женщина ударила болельщика сборной Турции, игравшего на барабане, палками для скандинавской ходьбы. После этого женщина эмоционально попросила турецкого фаната перестать бить в барабан.
Бабушка ударила турецкого фаната палками для ходьбы:
Напомним, на чемпионате Европы — 2024 сборная Турции находится в одной группе с Португалией, Чехией и Грузией. В 1-м туре группового этапа Евро-2024 турецкая национальная команда встречалась с Грузией. В этом противостоянии сборная Турции победила со счётом 3:1.
Во 2-м туре группового этапа Евро-2024 турецкая национальная команда сыграет с Португалией. Эта встреча состоится 22 июня. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.