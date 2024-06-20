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Смородская: «Локомотив» становится клубом-донором и не стремится ни к каким достижениям

Смородская: «Локомотив» становится клубом-донором и не стремится ни к каким достижениям
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на трансфер нападающего Максима Глушенкова в «Зенит».

«Мне многое непонятно в «Локомотиве». Я об этом регулярно говорю. До сих пор мне ничего не понятно, потому что я не вижу никакого усиления в «Локомотиве». Я вижу, они готовы отпустить всех, но усиливаться не готовы. Подумала, может, меняется стратегия развития клуба.

Есть клубы-доноры, которые не стремятся ни к каким достижениям и завоеваниям высоких мест в чемпионатах, а хотят растить качественных игроков на продажу. Наверное, «Локомотив» переходит к такой стратегии. Клуб не поменял тренера, а тренер — середняк. Он, скорее, тренер второй восьмёрки, а не первой. Отсюда вся эта трансферная политика», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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