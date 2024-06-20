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Дания — Англия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Дания — Англия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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20 июня в матче 2-го тура группы С чемпионата Европы встретятся сборные Дании и Англии. Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
1-й тайм
0 : 0
Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч.

Дания: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен, Вестегор, Кристиансен, Мехле, Хёйберг, Юльманн, Эриксен, Винд, Хойлунд.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Райс, Александер-Арнольд, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Дании сыграла вничью со Словенией со счётом 1:1, а национальная команда Англии победила Сербию — 1:0.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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