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Словения ни разу в своей истории не побеждала в матче финальной части чемпионата Европы

Словения ни разу в своей истории не побеждала в матче финальной части чемпионата Европы
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Завершилась встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, по итогам которой сборная Словении сыграла вничью с Сербией со счётом 1:1. Таким образом, словенская национальная команда ещё ни разу в своей истории не побеждала в матче финальной части Евро.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Сербия
1:0 Карничник – 69'     1:1 Йович – 90+5'    

В 1-м туре чемпионата Европы — 2024 сборная Словении сыграла вничью с Данией со счётом 1:1. До этого последний раз словенская национальная команда принимала участие на Евро-2000, где у неё было две ничьих и поражение.

Напомним, на 69-й минуте указанного матча сумел отметиться голом защитник сборной Словении Жан Карничник. На 90+6-й минуте нападающий Сербии Лука Йович сравнял счет после углового.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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