«У нас медленная команда». Саво Милошевич поделился мнением о матче Словения — Сербия

Бывший сербский футболист Саво Милошевич поделился мнением о минувшем матче 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Сербии сыграла вничью со Словенией (1:1).

«Всё та же история. У нас медленная команда, а что ещё важнее — движение игроков. В линии защиты и полузащиты достаточно медлительные передачи, которые соперник легко читает. При таком рисунке у нас появляются проблемы в защите. Я бы, например, попробовал выйти на третий матч с более скоростными игроками. Игру со Словенией мы заканчивали с шестью игроками. Мы должны попробовать ускориться, на этом Евро невозможно иначе. Вы видели, как играли Грузия, Чехия. Они быстро реагируют, быстро двигают матч. По уровню мастерства они равны нам, но показали, как нужно сражаться с сильнейшими. У Сербии нет скорости. Если в современном футболе у вас нет быстрой игры и передач, то вам нечего ловить», — сказал Милошевич в эфире «Okko Cпорт».

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