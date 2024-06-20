Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео гола сборной Словении в матче с Сербией на Евро-2024

На 69-й минуте отметился голом правый защитник сборной Словении Жан Карничник.

20 июня проходил матч 2-го тура группы C чемпионата Европы, в котором встретились сборные Словении и Сербии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился с ничейным счётом 1:1.

Ниже можно ознакомиться с видео гола Жана Карничника.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko

Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы сборная Словении сыграла вничью с Данией со счётом 1:1, а национальная команда Сербии уступила Англии — 0:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).