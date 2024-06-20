Сенников: смешно, что за Тикнизяна «Зенит» предложил больше денег, чем за Глушенкова

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о вероятном переходе игрока железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«Я не думаю, что в переходе Глушенкова в «Зенит» есть вопросы к «Локомотиву». Я думаю, что были какие-то отступные за футболиста, когда его ещё подписывали из «Крыльев Советов». На мой взгляд, Глушенков дешевле, чем € 12-15 млн, не стоит. В СМИ говорят о сумме в € 6 млн, которая была изначально прописана в контракте.

А если есть сумма отступных, то клуб вообще ничего не может сделать. Всё зависит от желания игрока. Если футболист захотел перейти в «Зенит» на лучших условиях и стать чемпионом, то почему нет? Но смешно, что «Зенит» предложил больше денег за Тикнизяна, чем за Глушенкова, потому что Максим стоит намного дороже», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Сенников: Глушенков переходит в «Зенит», чтобы выйти на другой уровень

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: