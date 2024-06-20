Ломаев: уровень РПЛ просел, но я и не играл в ней, когда были суперлегионеры

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«То, что лига чуть-чуть просела по качеству — это факт. Что касается вратарей, то не сказал бы, что это сказывается. Нет сильных исполнителей, как лет пять назад. Но я и не играл в РПЛ, когда здесь были суперлегионеры, так что не с чем сравнивать», — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Ломаев провёл 21 матч. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. «Крылья Советов» завершили чемпионат России на девятом месте в турнирной таблице.

Полностью интервью с Иваном Ломаевым читайте на «Чемпионате»: