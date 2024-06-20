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Матчи Евро-2024 Дания — Англия и Испания — Италия начнутся с минуты молчания

Матчи Евро-2024 Дания — Англия и Испания — Италия начнутся с минуты молчания
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Оставшиеся матчи сегодняшнего игрового дня на Евро-2024 начнутся с минуты молчания в честь бывшего генерального секретаря УЕФА Герхарда Айгнера, который скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации в социальных сетях.

Отметим, что Айгнер работал в УЕФА с 1969 года. В 1989-2003 годах он занимал пост генерального секретаря организации. Сегодня, 20 июня, состоятся ещё два матча группового этапа чемпионата Европы — 2024:

  • Дания — Англия. 19:00 мск;
  • Испания — Италия. 22:00 мск.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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