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Агент Помазуна Сафонов: если бы был интерес от мадридского «Атлетико», я бы знал

Агент Помазуна Сафонов: если бы был интерес от мадридского «Атлетико», я бы знал
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна, прокомментировал информацию об интересе мадридского «Атлетико» к голкиперу.

«Первый раз слышу об «Атлетико». Илья только приехал на сборы ЦСКА. Если бы был интерес от мадридцев, я бы знал. Я с ними в хороших отношениях. Кто-то придумывает.

Илья хочет быть первым номером, но у него долгий контракт с ЦСКА. Посмотрим, что будет. В идеале бы в Европу уехать», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что вратарь столичного ЦСКА Илья Помазун близок к переходу из московского клуба в мадридский «Атлетико». Об этом сообщил журналист Тибо Везирян на своей странице в социальной сети.

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