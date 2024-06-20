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Гол Йовича в ворота Словении стал самым поздним решающим забитым мячом в истории Евро

Гол нападающего сборной Сербии Луки Йовича стал самым поздним решающим забитым мячом в истории чемпионатов Европы.

Взятие ворот, которое осуществил сербский форвард на 96-й минуте, является самым поздним, изменившим результат матча на континентальном первенстве, если не учитывать экстра-таймы.

20 июня проходил матч 2-го тура группы C чемпионата Европы, в котором встретились сборные Словении и Сербии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился с ничейным счётом 1:1.

Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы сборная Словении сыграла вничью с Данией со счётом 1:1, а национальная команда Сербии уступила Англии — 0:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).