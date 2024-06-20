Сборная Сербии забила свой первый гол в истории Евро

Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Сербии сыграла вничью со Словенией (1:1). На 90+5-й минуте нападающий Лука Йович забил единственный мяч сербской национальной команды во встрече, который стал для неё первым в истории чемпионатов Европы.

Ранее сборная Сербии не проходила квалификацию на Евро. В последний раз команда принимала участие на Евро-2000, однако тогда она выступала в составе Сербии и Черногории.

Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы сборная Словении сыграла вничью с Данией со счётом 1:1, а национальная команда Сербии уступила Англии — 0:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Атмосфера перед матчем Словения — Сербия: