Испания — Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00

Сегодня, 20 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Трансляцию вы можете посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Албанские фанаты издеваются над итальянцами перед матчем: