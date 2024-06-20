«Смешанные чувства». Глушенков высказался о своём переходе в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, что он чувствует в связи со своим переходом в санкт-петербургский клуб из московского «Локомотива».

«Пока что смешанные чувства — были насыщенные дни в Петербурге, прохождение медосмотра, но в целом эмоции только положительные — они могут быть только такими у человека, который подписывает контракт с таким клубом как «Зенит».

Насколько тяжело далось такое решение? Да, я очень долго советовался — и с семьёй, и с агентом, и с другими футбольными людьми, потому что такое решение принять сразу очень непросто, всё-таки у меня был очень хороший сезон в «Локомотиве», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, Глушенков подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила € 6,30 млн.

С 2023 года Максим выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. В общей сложности футболист провёл за железнодорожников 54 игры во всех соревнованиях. Он забил 13 мячей и отдал 26 голевых передач.

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