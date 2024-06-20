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Иван Ломаев рассказал, чего требует Осинькин от вратарей «Крыльев Советов»

Иван Ломаев рассказал, чего требует Осинькин от вратарей «Крыльев Советов»
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о требованиях главного тренера клуба Игоря Осинькина к вратарям в команде.

«Как оценивает вратарей — это лучше ему вопрос задать. Главное требование от него — чтобы мы с командой выходили через пас низом. Да, бывает, что это тяжело и лучше упростить, чтобы не «привезти» и не обрезать. Самое главное, чтобы вратарь был уверен и передавал эту уверенность команде, а также выручал, когда надо», — сказал Ломаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Иван Ломаев провёл 21 матч. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. «Крылья Советов» завершили чемпионат России на девятом месте в турнирной таблице.

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