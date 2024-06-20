Игрок сборной Словении Карничник признан лучшим игроком в матче с Сербией на Евро-2024

Защитник сборной Словении Жан Карничник признан лучшим игроком матча с Сербией (1:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

«Он завладел мячом на половине поля Словении и начал движение, которое привело к его голу. В это же время уверенность его действий была ключом к тому, что его команда оставалась тактически компактной и против неё было трудно играть», — говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы сборная Словении сыграла вничью с Данией со счётом 1:1, а национальная команда Сербии уступила Англии — 0:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).