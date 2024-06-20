«Зенит» отфотошопил футболку Глушенкова на кадре презентации футболиста

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Максим Глушенков позировал для фотографии об объявлении его перехода в санкт-петербургский клуб с футболкой, на которой не было его фамилии и игрового номера. Позднее они были добавлены с помощью специализированных программ.

Фото: YouTube канал ФК «Зенит»

Напомним, «Зенит» объявил о переходе Глушенкова из «Локомотива» сегодня, 20 июня.

Глушенков подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила € 6,30 млн.

С 2023 года Максим выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. В общей сложности футболист провёл за железнодорожников 54 игры во всех соревнованиях. Он забил 13 мячей и отдал 26 голевых передач.

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