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Мостовой: сербы не должны были рассчитывать на ничью, словенцы кусают локти

Мостовой: сербы не должны были рассчитывать на ничью, словенцы кусают локти
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на ничью в матче группового этапа чемпионата Европы между Словенией и Сербией (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Сербия
1:0 Карничник – 69'     1:1 Йович – 90+5'    

«У Сербии спасение в матче со Словенией было единственным шансом, чтобы подумать о том, что не всё потеряно в группе. Честно говоря, по игре и по тому, как развивался матч, сербы не должны были рассчитывать на ничью. Да, было несколько подходов и моментов, но ничего такого не было. Я думаю, что сейчас словенцы кусают локти, потому что пропустили от футболиста с ростом 1,80 метров со стандарта на 90+5-й минуте.

Я заметил, что чехи, ведя в счёте у португальцев, «привезли» себе два мяча. И другие похожие сборные тоже себе «привозили». Если на их место поставить Францию, Германию, Португалию, то я не думаю, чтобы они пропустили на 90+5-й минуте. У них был бы один шанс из ста, что они пропустят. А почему-то с этими командами такое происходит. Это говорит о классе футболистов, а точнее, о неклассе других игроков. Это уровень и мастерство футболистов. Я рад, что сербы сравняли счёт и у них появились шансы, чтобы выйти из группы. Но словенцы наиграли на победу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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