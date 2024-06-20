Колыванов: видимо, Глушенков «Зениту» нужнее, чем «Локомотиву»

Известный отечественный тренер Игорь Колыванов поделился мнением о переходе нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

«Видимо, Глушенков нужнее «Зениту», чем «Локомотиву». «Зенит» усиливается российскими футболистами, а Глушенков являлся лидером «Локомотива». Максим очень одарённый, перспективный и талантливый футболист. Теперь самое главное, чтобы Глушенков играл, потому что в «Локомотиве» он был игроком основного состава, а в Санкт-Петербурге будет конкуренция», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глушенков подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила € 6,30 млн.

С 2023 года Максим выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. В общей сложности футболист провёл за железнодорожников 54 игры во всех соревнованиях. Он забил 13 мячей и отдал 26 голевых передач.

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