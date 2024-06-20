Дания — Англия: Кайл Уолкер поменял бутсы после падения

В эти минуты в матче 2-го тура группы С чемпионата Европы встречаются сборные Дании и Англии. Команды играют на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Игра началась в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт в игре не открыт (0:0).

На девятой минуте матча защитник англичан Кайл Уолкер оказался на газоне после того, как пытался отдать передачу на партнёра по команде. Изначально показалось, что британец мог получить травму, подвернув голеностоп. Но позже стало понятно, что у Уолкера поехала нога. Игрок принял решение поменять бутсы после данного эпизода.