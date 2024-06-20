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Тренер сборной Сербии Стойкович высказался о матче со Словенией на Евро-2024

Тренер сборной Сербии Стойкович высказался о матче со Словенией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о результате матча со Словенией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Сербия
1:0 Карничник – 69'     1:1 Йович – 90+5'    

«Мы не сдавались и верили в себя до самого конца. Нам удалось создать столько моментов, но не могли забить в основное время. Мы не останавливались и не хотели мириться с поражением от Словении. В итоге это принесло свои плоды.

Наша статистика намного лучше, начиная от созданных моментов и заканчивая ударами в створ ворот. Но голы — это то, что действительно имеет значение. Важно, что мы добились этой ничьей, хотя стартовый состав показывает, что нашей идеей было побеждать, забивать голы и играть в привлекательный, атакующий футбол», — приводит слова Стойковича пресс-служба УЕФА.

Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы сборная Словении сыграла вничью с Данией со счётом 1:1, а национальная команда Сербии уступила Англии — 0:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
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