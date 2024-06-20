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Гарри Кейн сравнялся с Зиданом и Торресом по голам на чемпионатах Европы

Гарри Кейн сравнялся с Зиданом и Торресом по голам на чемпионатах Европы
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Открыв счёт в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (0:1), нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнялся с экс-форвардом «Фурия Роха» Фернандо Торресом и бывшим полузащитником французской национальной команды Зинедином Зиданом по голам на чемпионатах Европы. Все эти игроки забили по пять мячей на Евро.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
2-й тайм
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

Кейн забил пять голов, сыграв в 13 матчах на чемпионатах Европы.

На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу сборной Англии. На 18-й минуте Кайл Уолкер ворвался в штрафную и выполнил прострел, мяч через два рикошета попал на линии вратарской Кейну, который забил гол.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Дании сыграла вничью со Словенией со счётом 1:1, а национальная команда Англии победила Сербию — 1:0.

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