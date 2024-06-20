Гарри Кейн сравнялся с Зиданом и Торресом по голам на чемпионатах Европы

Открыв счёт в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (0:1), нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнялся с экс-форвардом «Фурия Роха» Фернандо Торресом и бывшим полузащитником французской национальной команды Зинедином Зиданом по голам на чемпионатах Европы. Все эти игроки забили по пять мячей на Евро.

Кейн забил пять голов, сыграв в 13 матчах на чемпионатах Европы.

На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу сборной Англии. На 18-й минуте Кайл Уолкер ворвался в штрафную и выполнил прострел, мяч через два рикошета попал на линии вратарской Кейну, который забил гол.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Дании сыграла вничью со Словенией со счётом 1:1, а национальная команда Англии победила Сербию — 1:0.

Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»: