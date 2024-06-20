Защитник сборной Словении Дркушич прокомментировал упущенную победу над Сербией

Защитник сборной Словении Ванья Дркушич прокомментировал упущенную победу над Сербией (1:1) на Евро-2024.

«Жалко всем – болельщикам, стране, команде – что упустили победу. Но у нас есть ещё одна игра с Англией. Нам надо хорошо восстановиться.

В моменте с голом произошла хорошая подача Илича и потом удар головой. Честно, не смотрел ещё эпизод, надо посмотреть. Это просто удача была не на нашей стороне. Не знаю, стало ли легче после замены Влаховича. У Сербии очень много качественных игроков и нападающих. Так что не думал об этом. Думал только о том, что нам надо сохранить трезвую голову и биться до конца матча.

Мы были близки к трём набранным очкам, и все хотели, чтобы сегодня победили. Но этого не получилось. Матьяж Кек сказал, что мы сыграли очень хороший матч. У нас было достаточно моментов, чтобы забить не только один гол. Честно, не помню, чтобы у Сербии были бы какие-то моменты», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.