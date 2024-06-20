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Дркушич: подумаю, если будет хорошее предложение из клуба РПЛ, двери для себя не закрываю

Дркушич: подумаю, если будет хорошее предложение из клуба РПЛ, двери для себя не закрываю
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Защитник «Сочи» Ванья Дркушич ответил на вопрос о своём будущем.

«Что касается моего будущего, то пока ничего не знаю. У меня есть договор с моими агентами, что мы обсуждаем будущее после чемпионата Европы. Если будет хорошее предложение из российского клуба, то подумаю. Так что не закрываю для себя никакие двери», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в минувшем сезоне Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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