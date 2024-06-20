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Ванья Дркушич сравнил уровень чемпионата Европы с РПЛ

Ванья Дркушич сравнил уровень чемпионата Европы с РПЛ
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Защитник «Сочи» и сборной Словении Ванья Дркушич сравнил уровень Российской Премьер-Лиги с чемпионатом Европы.

«Конечно, по сравнению с РПЛ на чемпионате Европы сложнее. Здесь ты играешь против самых топ-нападающих в мире. Уровень российского чемпионата достаточно хороший. Я думаю, что РПЛ попадает в топ-10 чемпионатов Европы», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

20 июня проходил матч 2-го тура группы C чемпионата Европы, в котором встретились сборные Словении и Сербии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился с ничейным счётом 1:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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