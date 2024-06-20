Защитник сборной Словении Дркушич поделился ожиданиями от матча с Англией на Евро

Защитник сборной Словении и «Сочи» Ванья Дркушич поделился ожиданиями от матча с Англией на Евро, который состоится 25 июня.
— Какие ожидания от игры с Англией, где ты сыграешь против Кейна и Беллингема?
— Кейн и Беллингем – просто футболисты, как и мы. Правда, они играют в топовых клубах в Европе. Нам нужно сыграть, как против Дании и Сербии, и думаю, что возможно сделать всё возможное, — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, матч Англия — Словения пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. После двух туров на Евро-2024 сборная Словении набрала два очка.
Сербы провоцировали словенцев перед игрой на Евро-2024: