Защитник сборной Словении Дркушич поделился ожиданиями от матча с Англией на Евро

Защитник сборной Словении и «Сочи» Ванья Дркушич поделился ожиданиями от матча с Англией на Евро, который состоится 25 июня.

— Какие ожидания от игры с Англией, где ты сыграешь против Кейна и Беллингема?

— Кейн и Беллингем – просто футболисты, как и мы. Правда, они играют в топовых клубах в Европе. Нам нужно сыграть, как против Дании и Сербии, и думаю, что возможно сделать всё возможное, — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, матч Англия — Словения пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. После двух туров на Евро-2024 сборная Словении набрала два очка.

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