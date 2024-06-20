Появилось фото Килиана Мбаппе, сломавшего нос, в защитной маске

Появилось фото нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, сломавшего нос в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (0:1), в специальной защитной маске.

Фото из телеграм-канала «Чемпионата».

Ранее в СМИ появлялась информация, что сам французский футболист изъявляет желание принять участие во встрече 2-го тура Евро-2024 с Нидерландами, которая состоится завтра, 21 июня. Однако на текущий момент неизвестно, когда будет принято окончательное решение по тому, сыграет ли Мбаппе с Нидерландами или нет.

Напомним, матч Нидерланды — Франция пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Манчестера. Матч начнётся в 22:00 мск.

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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: