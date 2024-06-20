Испания — Италия: команды не забили голов в первом тайме

Завершился первый тайм матча 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встречаются сборные Испании и Италии. Игра проходит на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. Команды не отметились голами в первом тайме.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, (3:2 пен). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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