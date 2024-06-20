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Ларин: сядет Глушенков на скамейку запасных в «Зените» или нет, будет зависеть от него

Ларин: сядет Глушенков на скамейку запасных в «Зените» или нет, будет зависеть от него
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отреагировал на переход 24-летнего российского нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«Конечно, хотелось бы, чтобы всё сложилось хорошо, но, как будет на самом деле, я не знаю. Сядет он на скамейку запасных или нет, будет зависеть от него. Однако конкуренция будет самая большая, которая у него когда-либо была. Если он с ней справится, мы получим ещё более качественного футболиста. Я считаю, вероятность того, что он будет играть, велика. У него всё получится», — приводит слова Ларина Metaratings.

Глушенков является воспитанником академии «Чертаново» и выступал за «Локомотив» с января 2023 года. На счету игрока 13 голов и 26 результативных передач в 54 матчах за московский клуб.

20 июня пресс-служба «Зенита» официально объявила о переходе игрока. Контракт с Глушенковым подписан по схеме «4+1».

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