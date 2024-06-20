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Ямаль, Палмер и Беллингем — самые подорожавшие футболисты сезона по версии Transfermarkt

Ямаль, Палмер и Беллингем — самые подорожавшие футболисты сезона по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости по окончании сезона-2023/2024.

Лидером рейтинга стал 16-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. На второй строчке расположился атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер. Замкнул тройку хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

Топ-10 самых подорожавших футболистов по итогам сезона-2023/2024:

1. Ламин Ямаль («Барселона», € 90 (+90) млн);

2. Коул Палмер («Челси», € 80 (+65) млн);

3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 180 (+60) млн);

4. Виктор Дьёкереш («Спортинг», € 65 (+52) млн);

5. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», € 50 (+49,20) млн);

6. Флориан Вирц («Байер», € 130 (+45) млн);

7. Жоау Невеш («Бенфика», € 55 (+45) млн);

8. Савио («Жирона», € 50 (+45) млн);

9. Джошуа Зиркзее («Болонья», € 50 (+41) млн);

10. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 150 (+40) млн).

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