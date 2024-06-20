Газзаев: Глушенков переходит в лучший клуб нашей страны. Логично, что «Зенит» его выкупил

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о переходе 24-летнего нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«Максим переходит в лучший клуб нашей страны. Логично, что «Зенит» выкупил Глушенкова. С одной стороны, петербуржцы усилили себя, с другой стороны, ослабили «Локомотив». Это ведь тоже тактический ход. Многие не могут закрепиться в «Зените»? Да, такое случается. Конечно, ему не надо ехать в «Зенит», понимая, что он будет игроком запаса. Но тут все зависит от самого Максима», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Глушенков является воспитанником академии «Чертаново» и выступал за «Локомотив» с января 2023 года. На счету игрока 13 голов и 26 результативных передач в 54 матчах за московский клуб.

20 июня пресс-служба «Зенита» официально объявила о переходе игрока. Контракт с Глушенковым подписан по схеме «4+1».