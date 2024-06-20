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Новый совладелец «Юнайтед» рассказал, готов ли клуб покупать игроков уровня Мбаппе

Новый совладелец «Юнайтед» рассказал, готов ли клуб покупать игроков уровня Мбаппе
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Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопрос, готов ли английский клуб при нём покупать футболистов уровня нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

«Я бы [лучше] попробовал найти следующего Мбаппе, а не тратить целое состояние, пытаясь купить успех. Не так уж умно подписывать Мбаппе сейчас. Большим вызовом является поиск нового Мбаппе, Беллингема или Роя Кина», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. При этом манкунианцы выиграли Кубок Англии, в финале победив «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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