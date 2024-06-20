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«Будущее футбола за ним». Экс-игрок сборной Италии Бонуччи высказался о Ламине Ямале

«Будущее футбола за ним». Экс-игрок сборной Италии Бонуччи высказался о Ламине Ямале
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Экс-футболист сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о 16-летнем игроке национальной команды Испании Ламине Ямале.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

«Если мы посмотрим, что он делает в своём возрасте, то сможем сказать: будущее футбола за ним. Кажется, что у него менталитет ветерана, но ему всего лишь 16 лет. Под этим я подразумеваю, что он молодой парень, которому нужно дать повзрослеть и совершить несколько ошибок. Более того, я слышал высказывания, что Месси в его возрасте был не так хорош. Не знаю, что сказать, потому что я недостаточно его знаю, но на него не следует оказывать такого давления. И всё-таки это дает Ямалю пространство для роста и право на ошибку. Но если Ламин будет развиваться, то у Испании, вероятно, будет настоящая звезда в следующие 15-20 лет», — приводит слова слова Бонуччи интернет-издание Relevo.

В этом матче Ламин Ямаль оформил результативную передачу и стал самым молодым автором ассиста в истории первенства континента.

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